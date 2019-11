La route nationale n°18 reliant Bourouis Filahi (gouvernorat de Siliana) et Sers (gouvernorat du Kef) est coupée à cause de la crue de l’oued "El Maleh" et de l’oued "Tessa" en raison des fortes précipitations enregistrées mardi, a indiqué une source de la garde nationale.

Les usagers de cette voie peuvent emprunter la route nationale n°5 au niveau de la délégation d’El Krib (gouvernorat de Siliana), a ajouté la même source.