Six dangereux terroristes abattus par l’armée algérienne

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à un opération de recherche et de ratissage au niveau de la daïra d'El Kseur, wilaya de Béjaïa en Algérie, un détachement de l'Armée algérienne a abattu dans l'après-midi de dimanche, 1er octobre 2017, cinq (05) dangereux terroristes et récupéré cinq (05) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, munis chacun de trois (03) chargeurs garnis.

Cette opération de qualité vient en continuité de celle du 28 septembre 2017 qui a permis l'élimination d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec trois (03) chargeurs garnis.