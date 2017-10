Slim Chaker, un homme de grandes qualités, parti subitement

Connu pour son sérieux, si on abnégation et son dynamisme, Slim Chaker est parti au moment où l’on s’y attendait le moins. C’est au cours de sa participation au marathon « Nourane », lui le ministre de la santé qui croyait dur comme fer que la pratique du sport possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. Et protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires (infarctus du m myocarde et angien de proirine), quel que soit l’âge. Or, et c’est au cours de cette course qu’il a attrapé un malaise avant que son cœur ne flanche. Paradoxal.

Slim Chaker est né le 24 août 1961 à Sfax. Il est le fis de Mhamed Chaker , ancien ministre de Bourguiba et petit fils du Grand Leader Hédi Chaker . Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Sadiki, en 1979,, il effectue trois années de licence à l’école normale supérieure de Tunis. Il part à Paris où il obtient son diplôme d’ingénieur statistique et il obtient en 2008 enfin, le diplôme MBA à la Mediterranean School of Business.

Il entame une carrière au ministère du Plan en 1986 avant de s’engager dans le secteur bancaire, comme directeur adjoint de la banque tuniso-qatarie d’investissement. Puis, il occupe le poste de directeur coordonnateur du Fonds d'accès aux marchés extérieurs entre 1998 et 2008.

Après le 14 janvier 2011, il est nommé secrétaire d’état au tourisme avant de se voir confier le poste de ministre de la jeunesse dans le gouvernement Béji Caid Essebsi du 1er juillet au 24 décembre 2011.membre fondateur de Nidaa Tounes, il a été nommé ministre des finances dans le premier gouvernement Habib Essid à l’issue des élections législatives de 2014. Après avoir quitté le poste dans le second gouvernement Essid, il est nommé ministre conseiller auprès du président de la république avant de se voir confier le secteur stratégique de la santé.

Sa disparition subite, a pris de court sa famille, ses amis et toute la classe politique entière.

Qu’il repose en paix.