Slim Chiboub présente de nouveau ses excuses au peuple tunisien

Le gendre de l’ancien président, l'homme d'affaires Slim Chiboub s’est de nouveau, excusé auprès du peuple tunisien pour les torts qu’il avait causés au pays. Dans une déclaration rapportée dans la soirée de dimanche par Mosaïque FM, Chiboub a précisé que « à la demande du chargé du contentieux de l’état, et conformément à la loi sur la justice transitionnelle, il présente, encore une fois, ses excuses aux Tunisiens.

Il a, d’autre part, expliqué avoir exposé les avantages dont il a bénéficié auparavant et qu'une solution sera trouvée avec l'Etat, dans le cadre de l'arbitrage et de la réconciliation.

https://www.mosaiquefm.net/fr/actualite-national-tunisie/350584/slim-chi...