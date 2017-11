Le président de l’UPL Slim Riahi semble pousser des ailes et reprendre du poil de la bête après avoir été réadmis dans le cercle restreint des grands décideurs, Ennahdha et Nidaa Tounes. Englué dans les affaires et interdit de voyage, il est revenu à des meilleurs sentiments avec le président de la république Béji Caid Essebsi qui l’a reçu par deux fois et a réintégré le Document de Carthage qu’il avait pourtant déchiré devant les caméras.

Il revient dans une interview publiée dans le quotidien « Achourouk » de ce mardi 28 novembre, sur le retour de son parti dans la coalition gouvernementale, la nouvelle « Troïka » et ses rapports avec le gouvernement Chahed.

« Le paysage politique est complétement défiguré », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui le groupe des partis qui forment le gouvernement d’union nationale n’est pas homogène. Pourtant, avons-nous déjà dit, le Document de Carthage est en mesure de rassembler plusieurs partis qui constituent la colonne vertébrale de de la coalition gouvernementale sont ceux qui ont obtenu la confiance du peuple au parlement, ce qui favorise la stabilité. Or, il s’est avéré que des partis qui n’ont aucun représentant au sein de l’ARP ont obtenu des postes ministériels. »

Riahi critique ces partis qui « ont pied dans le gouvernement et un autre dans l’opposition » et qualifie leur attitude « d’opportunisme politique ». « Ils veulent avoir des ministres dans le gouvernement et même temps ils se positionnent dans l’opposition en vue de prochaines échéances pour ne pas assumer un éventuel échec », a-t-il souligné.

Sur un autre plan, le président de l’UPL a affirmé que « la Troïka » tient à Youssef Chahed et soutient son gouvernement qui, selon lui, « est infiltré ». Il a ajouté que « Chahed ne doit pas oublier qu’il est de Nidaa Tounes ».