Slim Riahi interdit de voyage

Une décision d’interdiction de voyage a été émise mardi par le juge d’instruction près le pôle judiciaire financier contre le président de l’Union patriotique libre (UPL) et homme d’affaires Slim Riahi, a annoncé mercredi le porte-parole du pôle financier, Sofiène Selliti.

Selon lui, cette décision s'inscrit dans le cadre de l’affaire portée devant le pôle judiciaire financier.

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier avait émis, le 28 juin 2017, une décision de gel des comptes bancaires, des actions et des biens de l’homme d’affaire et président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi.

Cette décision a été prise sur la base d’une affaire portée devant le pôle judiciaire économique et financier contre Slim Riahi pour suspicion de blanchiment d’argent.

Président du club de football tunisien, le Club Africain (CA), Slim Riahi est aussi président du parti politique, l’Union patriotique libre qui détient 11 sièges à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Il convient de noter que Slim Riahi avait présenté sa candidature à la présidentielle de 2014.