Slim Riahi vous salue de la Mecque

L’homme d’affaires et ancien président de Club Africain Slim Riahi a partagé, sur sa page sur Facebook, sa photo avec sa mère à la Macque pendant l’accomplissement des rites du petit pèlerinage (la Omra).

« A l’occasion de la nuit du destin », a-t-il écrit, « que Dieu accepte de nous tous nos actes et nos cultes et nous épargne toutes, à vous, à moi et notre chère Tunisie tous les épreuves et les difficultés ».

Lancien secrétaire général de Nidaa Tounes a remercié tous ceux qui l’ont contacté ou essayer de le faire pour demander de ses nouvelles.

Il a terminé son statut en disant « depuis les lieux saints, je prie Dieu de nous réunir dans le bien dans les plus brefs délais, de bénir nos familles et nos enfants et d’accorder sa miséricorde à nos morts et aux morts des musulmans »