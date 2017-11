Sommet afro-européen : beaucoup de chefs d’état africains peu d’européens

Le 5ème sommet afro-européen s’est ouvert depuis mercredi 29 novembre, à Abidjan, la capitale ivoirienne, et sera clos de jeudi 30. Dédié à la jeunesse, il a vu la participation de pas moins de 43 chefs d’État et de gouvernement africains sur les 54 Etats membres, alors que du côté européen, on a compté seulement la présence de huit pays représentés par leurs chefs d’état, de gouvernement ou leur ministre des affaires étrangères dont notamment la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

Côté africain le président ivoirien Alassane Ouattara, leur hôte, a reçu une quarantaine de ses homologues ou leurs représentants à l'aéroport international d'Abidjan. Parmi les présents on relève notamment :

Le président tunisien Béji Caid Essebsi,

Le roi du Maroc Mohamed VI,

Le président du Rwanda Paul Kagamé,

Le guinéen Alpha Condé,

Le Nigérian Muhammadu Buhari,

Le Togolais Faure Gnassingbé Eyadema,

Le nouveau président angolais Joao Lourenço,

Le Nigérien Mahamadou Issoufou,

Le Malien Ibrahim Boubacar Keïta,

Le Camerounais Paul Biya,

Le Djiboutien Ismail Omar Guelleh,

L’Equato-Guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,

Le chef du gouvernement de transition de la Libye, Fayyed Al-Sarraj,

Le Congolais Denis Sassou Nguesso,

Le Centrafricain Faustin Archange Touadéra,

Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal,

Le Sud-Africain Jacob Zuma,

Le Béninois Patrice Talon,

Le Sénégalais Macky Sall,

Nana Akuffo-Addo (Ghana),

Idriss Déby Itno (Tchad),

Ali Bongo Ondimba (Gabon),

Côté européen :

La chancelière allemande Angela Merkel

Le président français Emmanuel Macron

Le Premier ministre belge Charles Michel

Le Premier ministre de la Suède Stefan Löfven

Le Premier ministre italien Paolo Gentiloni

Le Premier ministre du Portugal António Costa

Le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel

Le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Boris Johnson

La délégation de l'UE est conduite par Fédérica Mogherini, la ministre des Affaires étrangères de l'Union. Elle devrait être assistée par Antonio Tajani, le président du Parlement européen, le Luxembourgeois Jean Claude Juncker, président de la commission de l'UE, de nombreux commissaires européens, dont Neven Mimica, chargé du développement.