Soufien Toubal appelle Sihem Ben Sedrine à démissionner

Le président du groupe parlementaire de Nidaa Tounes, Soufien Toubal a appelé la présidente de l’IVD Sihem Ben Sedrine à démissionner si elle veut que le processus de la justice transitionnelle soit mené à termes. « Madame », a-t-il lancé à la présidente « si vous vraiment vous êtes respectueuse du droit et de cette justice transitionnelle, vous partez et nous nous engageons en tant groupe parlementaire de ne pas voter contre la prorogation du mandat de l’IVD ».

La plénière consacrée à l’examen de la propagation du mandat de l’Instance a démarré dans un climat de tensions extrêmes entre les différents groupes parlementaires. La séance a été levée à la demande du président du groupe d’Ennahdha et elle a repris plus de 30 minutes après. Le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur qui a été accusé par la députée d’Ennahdha Monia Brahim de conflit d’intérêts, a été défendu par Toubal et Mustapha Ben Ahmed le président du groupe national.