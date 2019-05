Les citoyens résidant à Chotrana 1 de la délégation de la Soukra se plaignent de l’état de la route au niveau de Sidi Salah. Au cours des dernières semaines, des travaux ont été entrepris pour le réfection de la chaussée avant d’être interrompus sans explication. L’entrepreneur a commencé par déblayer le tronçon en creusant pas moins d’une vingtaine de tranchées, oui tranchées. Vous pouvez imaginer l’état de la chaussée qui n’en plus une et le calvaire quotidien des automobilistes. On dirait un véritable crime organisé contre les voitures ! Et dire que l’avenue est baptisée avenue « Jawdate El Hayet »

Pour obtenir des explications à cette situation nous avons essayé de contacter la municipalité de la Soukra, sans aucune réponse. Même le numéro réservé au service rapide est aux abonnés absents. Nous avons alors contacté le délégué qui nous a expliqué que la municipalité dispose du budget nécessaire pour la réfection des routes, mais vu la crise du conseil municipal tout est pratiquement suspendu. D’ailleurs la route de Borj Louzir à son tour se trouve dans un état lamentable.