Sousse accueille ses premiers touristes

Au gouvernorat de Sousse, quarante hôtels ont rouvert leurs portes depuis le 4 juin, quelques mois après la crise liée à la pandémie du covid19.

Ces établissements touristiques ont accueilli jusqu'au 30 juin dernier plus de 3 mille touristes tunisiens et étrangers, a indiqué, mardi, à l'agence TAP, le commissaire régional du tourisme à Sousse, Taoufik Gaied.

Selon la même source, les services du commissariat régional du tourisme ont entamé le contrôle et l’inspection des mesures de protection et d’application du protocole sanitaire dans les hôtels et les restaurants touristiques en vue d’éviter tout risque de contamination.

Par ailleurs, le responsable a fait savoir que plusieurs hôtels dans les zones touristiques de Sousse et Kantaoui se sont transformés en centres de confinement qui ont accueilli plus de 3500 Tunisiens rapatriés de l'étranger soit 40% du total des personnes soumises à l’isolement sanitaire obligatoire dans le pays.