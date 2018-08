Sousse: Inauguration d'une nouvelle agence CFE

De gauche à droite : M. Sylvain Bourgelas DG, Son Excellence madame Carol McQueen , Ambassadeure du Canada, M. Hannen Bakkar, Représentente du Gouverneur de Sousse, M. Radhi Meddeb : Président du Conseil d’administration

Le Centre Financier aux Entrepreneurs Tunisie (CFE Tunisie) a inauguré sa 3e agence à Sousse en présence d’invités de marque tel que Madame Hanen Bakkar, Représentante du Gourverneur de Sousse, l’Ambassadeure du Canada , Madame Carol McQueen. Offrir plus de proximité avec les entrepreneurs, plus d’accès à des services financiers de qualité avec des délais courts et des procédures simplifiées, sont le coeur de la mission cette institution de microfinance qui les déploie via ses 2 agences (Tunis -Sfax) et ses 6 bureaux de financement.

Située à la rue Tarek Ibn Zied Trocadéro, cette nouvelle agence du CFE Tunisie à Sousse est constituée d'une équipe professionnelle qui assurera un accompagnement à l’inclusion financière des entrepreneurs et des femmes entrepreneurs de la région. la spécialisation du CFE Tunisie dans le financement des porteurs et des porteuses de projets va de pair avec son implication active dans la protection de sa clientèle du surendettement .

Le Capital actuel de CFE Tunisie est de 12 750 000 TND et au 31 juillet 2018, l’encours de crédit a atteint 26 948 101 TND comparativement à 13 452 609 TND en 2017. Le portefeuille client est composé de 3 759 clients actifs dont plus du quart est constitué de femme entrepreneures. Avec l’ouverture de Sousse il est prévu de doubler ce nombre d’ici la fin de l’année. De par son service de qualité, le CFE Tunisie se distingue par un crédit moyen le plus élevé du marché (7169TND*), par une période de remboursement pouvant atteindre les 48 mois.

Le CFE Tunisie est une structure solide, qui après 3 ans d’activité au service du renforcement de l’initiative entrepreneuriales et le développement du secteur privé, a pu s'imposer dans le marché de la microfinance en Tunisie. Le modèle du CFE Tunisie est un modèle conçu pour répondre à une tranche élevée de la microfinance, à la transition et l'ancrage de ses entrepreneurs dans le tissu de l'économie formelle et d'assurer une porte d’accès à de financements plus importants auprès des banques pour un développement pérenne des petites et moyennes entreprise.