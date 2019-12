Sousse : Quatre accidents à cause du brouillard

Le porte-parole de la protection civile, Moez Triaâ a indiqué dans une déclaration accordée à Mosaïque FM que quatre accidents de la route se sont produits ce matin 17 décembre 2019, sur la route nationale numéro 2 au niveau de la région de Bechachma relevant de la délégation de Kondar à Sousse entre et 7h et 10h du matin.

Il a ajouté que ces accidents se sont produits à cause du brouillard et que dix personnes ont été légèrement blessées et ont été transportées à l’hôpital local de Kondar pour recevoir les soins nécessaires.