Sousse : vaste coup de filet contre 57 personnes entre hommes d’affaires, médecins et pharmaciens

Les unités de sécurité à Sousse nord ont arrêté samedi dernier 57 personnes dont des hommes d’affaires, résidant en Tunisie et à l’étranger des pharmaciens et des médecins issus de plusieurs régions du pays. Un dirigeant d’Afek Tounes et membre du conseil municipal de Tunis, M.R fait partie du groupe.

Selon Mosaïque FM qui cite une source policière, le groupe était en train de jour du poker. Sept grammes de cocaïne ont été saisis lors de cette opération en plus de morceaux de résine de cannabis (Zatla) et d’une somme d’argent dépassant les 15 mille dinars.

La descente a été effectuée dans un hôtel de la région de Kantaoui à Sousse. Le fils du propriétaire de cet hôtel organisait une grande compétition de poker a été à son tour arrêté.

Le ministère public a ordonné la détention provisoire de tous les individus pour jeu de pari illégal et consommation de drogues. Le groupe a passé des tests lundi et les résultats seront connus demain.