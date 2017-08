Soutien britannique à l’investissement en Tunisie

Le Royaume-Uni mettra à la disposition des entreprises Britanniques souhaitant investir davantage en Tunisie plus que 700 millions de livres sterlings, (environ 2201 millions de dinars) sous forme de garanties et de crédit à l'exportation, a affirmé jeudi le ministre e d’Etat britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord Alistair Burt, en visite de 24 heures en Tunisie.

Il a ajouté dans une déclaration à l'agence TAP, que le gouvernement britannique soutient le gouvernement tunisien dans ses efforts de réforme économique et de lutte contre la corruption, notant que le partenariat économique tuniso-britannique ne peut que se développer davantage pour le mieux des deux pays.

Le responsable, présent au petit déjeuner-débat organisé à Gammarth, par la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique, a exprimé son soutien aux efforts consentis pour cette structure pour permettre aux entreprises du Royaune-Uni d'apprendre davantage au sujet de Tunisie.