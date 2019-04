Sri Lanka : bilan en hausse avec plus de 200 morts et 450 blessés

Plus de 200 personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été blessées ce dimanche dans une série d'explosions qui ont visé des hôtels et des églises où était célébrée la messe de Pâques.

En ce dimanche de Pâques, la communauté catholique du Sri Lanka a été visée par une vague d'explosions meurtrières, qui a fait au moins 207 morts à Colombo, la capitale, mais aussi à Negombo et à Batticaloa. Des attaques unanimement condamnées par la communauté internationale et qui ont conduit le gouvernement srilankais à décréter un couvre-feu pour "une durée indéterminée".

Ces attaques ont fait au moins 207 victimes, ont annoncé les autorités qui précisent que 35 d'entre elles sont de nationalité étrangèreCe bilan, qui n'a cessé d'évoluer dans la journée, reste encore provisoire, plus de 450 blessés ayant par ailleurs été recensés, a indiqué le porte-parole de la police, Ruwan Gunasekera.

Huit explosions se sont produites ce dimanche, dont six dans la matinée et deux en début d'après-midi. Au moins 66 personnes ont été tuées à Colombo, où quatre hôtels de luxe et une église ont été frappés. Soixante-sept personnes ont aussi péri dans l'église Saint-Sébastien de Negombo, une localité située au nord de la capitale. Et 25 autres ont trouvé la mort selon la police dans une explosion dans l'église Zion de Batticaloa, dans l'est de l'île.

Trois policiers ont par ailleurs été tués à Orugodawatta, dans la banlieue nord de Colombo, alors qu'ils effectuaient une opération de recherches dans une maison.

À Orugodawatta, un kamikaze a tué trois policiers en début d'après-midi en se faisant exploser dans un bâtiment de cette banlieue du nord de la capitale Colombo. Des policiers étaient entrés dans une maison de cette localité pour une opération de recherches lorsque le suspect s'est fait exploser, a indiqué la police. La déflagration a causé l'effondrement du plafond, qui a enseveli les membres des forces de l'ordre.

Dans l'hôtel de luxe Cinnamon Grand à Colombo, un kamikaze a enclenché sa bombe vers 8h30 locales dans la file de clients attendant de pouvoir entrer pour un buffet de Pâques dans un restaurant de l'établissement. Selon d'autres responsables de l'hôtel, l'homme était un ressortissant sri-lankais qui avait pris une chambre depuis samedi dans l'établissement.

Ces huit attaques n'ont pour le moment pas été revendiquées.

Source: BFM TV