Steg et Sonede Ariana : Désorganisation, mauvaise prestation et des heures sous le soleil

Mardi 02 Juin 2020, deux longues files devant les sièges des districts de la Steg et de la Sonede à l’Ariana. Hommes et femmes dont certains sont assez âgés attendent depuis des heures leur tour pour, soit payer la facture ou en obtenir un duplicata. Sous une chaleur au-dessus de la normale. En attendant, ils engagent des discussions entre eux à bâtons rompus et qui tournent essentiellement autour des factures gonflées, leur illisibilité et cette redevance injuste au profit de la télévision nationale qu’aucun gouvernement n’a eu le courage de supprimer.

Les avantages et autres privilèges dont bénéficient les agents de la Steg sont pointés du doigt : prime de rendement pur des agents sans rendement, des mois de bonus pour souvent rien, une gratuité de consommation à vie( pourcentage), assurance maladie…Le tout sur le dos des pauvres clients de la société qui s’enfonce dans une grave crise financière en raison d'd'une mauvaise gouvernance qui dure et perdure..

Devant la porte d’entrée, un agent filtre les clients, prise de température, un peu de gel désinfectant et gare à celui ou à celle qui arrivent sans port de bavette. Entre temps, on s’agite à l’intérieur : des agents délaissent leurs bureaux, entrent et sortent pour servir un ami, un parent pressés et impatients qui ont marre de faire la queue.

Un client devance la longue queue pour se plaindre de la facture beaucoup pus gonflée que d’habitude. Il cherche des explications et veut voir le responsable. Il se fait rabrouer par l’agent de service qui lui demande de faire la queue. En plus le responsable est en réunion. Ah toujours le même alibi pour envoyer un client indésirable. S’ensuit une vive altercation qui a failli dégénérer avant que le ton baisse et que l’agent accepte de l’orienter vers le service concerné.

A l’intérieur, une seule caisse est ouverte et trois guichets sur cinq sont occupés par des agents. Confinement ciblé oblige.

Depuis des années on nous rabat les oreilles par cette histoire de paiement par carte monétique et le payement électronique. Or, ni la Steg, ni la Sonede, ni encore les recettes de finances n’acceptent ce genre de payement par carte bancaire parce qu’elles ne se sont pas encore mises à l’heure de la technologie. Le client doit payer cash et par chèque.

Et c'est toujours le citoyen qui encaisse.

B.O