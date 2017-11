Suivre le match Tunisie-Libye dans les maisons des jeunes

Louable initiative de la part du ministère des affaires de la jeunesse et du sport qui a décidé d’ouvrir les maisons espaces des jeunes à ses adhérents et non adhérents pour suivre le match Tunisie-Libye qui se déroulera ce samedi 11 novembre au stade olympique de Rades. Un match capital pour la qualification à la coupe du monde 2018 en Russie.

Les jeunes, mais également les moins jeunes seront, certainement, nombreux à remplir ces espaces qui leur appartiennent. Ils n’y seront soumis à aucun chantage de la part de maitres des céans ni obligés de consommer pour avoir droit à une place devant l’écran comme le font certains cafetiers véreux au cours de telles occasions. Et en plus ils seront entre eux, en bonne compagnie.

Bonne chance aux Aigles de Carthage.