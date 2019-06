Tabboubi et Khalbous conviennent de terminer l’année universitaire sans accrocs

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salim Khalbous, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du Travail, Noureddine Tabboubi, ont souligné lundi au siège du ministère, la nécessité que l’année universitaire devrait être clôturée au plus tôt et d’accélérer la publication des accords conclus.

Au cours de la réunion, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de travailler ensemble pour boucler l’année universitaire le plus rapidement possible grâce aux efforts de tous les corps concernés et des acteurs de l’université publique afin de préserver les intérêts des étudiants et la crédibilité du certificat scientifique tout en accélérant la publication des accords signés entre le ministère, l’UGTT et le versement des primes qu’ils prévoient.

Ils ont également souligné la nécessité de finaliser dans les meilleurs délais la négociation du cadre juridique du nouveau statut des universitaires et d’organiser une réunion conjointe entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’UGTT, le ministère des Finances, et le ministère de la Fonction publique afin d’accélérer toutes les procédures liées à la publication des textes juridiques, y compris les implications financières du nouveau statut des universitaires.