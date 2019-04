Tahya Tounes a invité les trois présidents mais aucun dirigeant de parti

Le nouveau mouvement « Tahya Tounes » tiendra son congrès samedi et dimanche 27 et 28 avril 2019 à la salle omnisport de Rades en présence de milliers de ses adhérents. Son coordinateur général Sélim Azzabi a assuré que des invitations ont été envoyées au président de la République, au président de l’ARP et au chef du gouvernement pour assister à l’ouverture des travaux congrès.

Il a précisé que le nouveau parti n'a adressé en revanche aucune invitation aux partis politiques officiels.

"Le mouvement Tahya Tounes a conclu la série de ses congrès locaux et régionaux mercredi soir avec la tenue du congrès régional du parti à Sousse au terme duquel le bureau régional consensuel a été installé avec la présidence de Amor Belhouane", a déclaré Sélim Azzabi.

Le coordinateur général du parti a affirmé d'autre part que Youssef Chahed "est le leader du mouvement politique et non le dirigeant exécutif ou le dirigeant effectif, étant donné que les efforts du chef du gouvernement sont entièrement concentrés sur l'action du gouvernement".