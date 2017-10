Taoufik Bouachba et Jamel Khemakhem rejoignent Afek Tounes

Deux nouvelles personnalités ont intégré Afek Tounes, selon Zeineb Torki, porte-parole du parti. Il s’agit de Taoufik Bouechba et Jamel Khemakhem.

Le premier est professeur anniversaire et avocat. Il a été membre du bureau exécutif de Nidaa Tounes avant de le quitte à la suite des divisions qui l’ont traversé. Le second est un magistrat à la Cour des comptes, ancien membre de la chambre des conseillers et président de l’Association tunisienne de parlementaires. Il est également expert auprès du sustème des Nations Unies.

Zeineb Torki chargée également de la communication à Afek Tounes a ajouté que le bureau politique du parti a tenu, samedi et dimanche, à Hammamet, sa réunion annuelle extraordinaire baptisée « week-end stratégique » pour procéder à une évaluation des différentes politiques du parti et discuter de son plan stratégique à court et moyen termes, et notamment des législatives partielles et du prochain scrutin municipal.

La réunion a, en outre, porté sur l’examen des projets de code des collectivités locales et de la loi des finances afin de définir la position du parti sur certains points y afférents.

Le bureau politique d’Afek Tounes se réunira, de nouveau, en session ordinaire, d’ici trois semaines, a encore ajouté Zeineb Torki.