TayaraPro Business Breakfast 2018, une rencontre originale pour les clients et les partenaires

Les professionnels de la communication et du marketing en Tunisie ont répondu en grand nombre présents à l’appel de Tayara pour son Business Breakfast, passé maintenant tradition de la maison. Devenu le rendez-vous digital semestriel incontournable, le petit déjeuner qui a eu lieu à l’hôtel Four Seasons, s’est déroulé dans une ambiance conviviale et décalée, semblant échapper d’un format Keynote.

Entre deux dégustations, les invités ont répondu aux questions fun et intéressantes, présentées sous forme d’un quizz interactif sur smartphone, avec à la clé un billet d’avion à gagner.

Ensuite, Yassir El Ismaïli El Idrissi, CEO du 1er site web tunisien a présenté les habitudes des consommateurs du digital et les dernières tendances en la matière insistant sur le fait que l’année 2018 sera l’année du mobile et de la vidéo par excellence.

Laissant le meilleur pour la fin, Yassir El Ismaïli El Idrissi a créé la surprise en annonçant le lancement prochain de TayaraTV, la nouvelle offre publicitaire 100% mobile vidéo TayaraPro.

TayaraTV, la force de votre spot TV alliée à la puissance du digital

TayaraTV est un nouveau format publicitaire vidéo 100% mobile qui offre aux annonceurs une multitude de possibilités de communication inexploitées.

Avec le lancement de TayaraTV, TayaraPro offre aux marketeurs l’opportunité de surprendre leurs clients.

Embarqué sur la plateforme Tayara, site internet tunisien n°1, TayaraTV se veut ‘’the place to be’’ ou le support incontournable pour une campagne performante et économique.

Intention d'achat impactée et contenus vidéos optimisés

Sur toutes les tranches d’âge, le mobile reste majoritairement le support qui touche le plus de consommateurs. TayaraPro, par ses innovations en termes de formats, ses services de géolocalisation affinés, et surtout son omniprésence dans le quotidien du consommateur, offre aux annonceurs des opportunités pour renforcer l’impact de leurs campagnes télévisées.

Coupler un spot TV avec une vidéo interactive diffusée sur un mobile ou une tablette, est certainement à l’heure actuelle, la meilleure combinaison pour obtenir de l’impact. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon l’étude Google-Lever, 91% des utilisateurs de

Smartphone ont acheté ou prévoient d’acheter après avoir visualisé une publicité perçue comme pertinente. Et selon un sondage Cisco, 80% du contenu en ligne sera composé de vidéos d’ici 2019. D’un autre côté, une étude menée par Facebook a montré qu’en 2020, 75,9% de la publicité en ligne se fera sur mobile, en 2020.

TayaraTV sera sûrement un moyen d’améliorer et d’augmenter la visibilité des contenus publicitaires vidéo sur mobile. Les annonceurs auront la capacité de cibler des utilisateurs mobiles en plein processus d’achat, sachant qu’ils passent en moyenne 11minutes sur Tayara.

Cerise sur le gâteau, TayaraTV offre à ses partenaires la possibilité de mesurer les réactions des utilisateurs ainsi qu’une programmation exclusive de leur campagne durant les soirées & WE. Comme l’explique Hanen Ben Radhia, qui prend la direction de TayaraPro « il s’agit de la possibilité de bénéficier d’une exclusivité de passage lors des Prime Time, à l’instar des heures de grande écoute à la télévision. »