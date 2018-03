Teleperformance Tunisie signe avec l’UGTT le protocole d’accord portant sur les négociations sociales au titre de l’année 2018

Teleperformance Tunisie et l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) ont signé en fin d’après-midi au siège de Teleperformance, le protocole d’accord portant sur les négociations sociales au titre de l’année 2018, fixant les nouvelles augmentations de salaires et avantages accordés aux salariés de l’entreprise.

Un accord a été entériné à l’issue de différentes rencontres entre les deux parties et dont voici les principales dispositions :

• Augmentation allant de 6 à 9% selon l’ancienneté, sur les salaires de base pour l’ensemble des salariés

• Réévaluation de la valeur des tickets-restaurant portée à DT 6,500

• Augmentation de la prime de rendement annuelle pour l’ensemble des salariés

• Doublement de la prime de Ramadan pour l’ensemble des salariés

• Addition d’un jour de congé au solde annuel de congés pour l’ensemble des salariés, passant de 19 jours à 20 jours

• Renforcement des mécanismes d’accompagnement sociaux et de loisirs à travers le Fonds Social

Stéphane Ducreux, Directeur Général Adjoint de Teleperformance Tunisie, rappelait, lors de la cérémonie, que Teleperformance avait toujours cru en la Tunisie depuis son implantation en 2000. Son rôle, en qualité de premier employeur privé du Grand Tunis, est de « préserver le pouvoir d’achat de ses collaborateurs » et de leur prouver que Teleperformance s’attache à l’amélioration de leur bien-être tout en privilégiant un rapport gagnant/gagnant qui tient compte des intérêts de toutes les parties.

Ali Hamouda, Directeur des Ressources Humaines de Teleperformance, soulignait que Teleperformance Tunisie comptait recruter entre 500 et 1000 nouveaux collaborateurs en 2018 pour accompagner la croissance et le développement de l’entreprise.

« Notre politique des ressources humaines, orientée vers le bien-être et le développement de nos employés, doit nous conduire à recruter plus facilement de jeunes collaborateurs, notamment primo demandeurs d’emploi, identifier, accompagner et fidéliser les Talents au sein de notre entreprise. Pour maintenir notre compétitivité dans un secteur fortement concurrentiel, nous devons capitaliser sur l’amélioration continue de leurs performances, sur le développement du capital humain et sur la transformation de la culture managériale et ainsi nous aligner de manière pérenne aux exigences qualitatives de nos clients et saisir de nouvelles opportunités d’affaires. Une croissance durable n’est envisageable qu’à condition de fédérer et responsabiliser l’ensemble de nos salariés autour d’un projet commun sur le long terme. A ce titre, le dialogue social érigé en Partenariat Social avec nos représentants syndicaux de l’UGTT est un des vecteurs clés du développement de Teleperformance Tunisie et de ses Salariés. »

Afin de soutenir les nouvelles recrues, rappelons que Teleperformance Academy, l’entité de Formation de Teleperformance Tunisie, compte près de 100 formateurs (métier, relation client, développeur et coach) qui dispensent des formations certifiées répondant aux standards d’une multinationale et qui permettent à nos nouvelles recrues de se familiariser avec les nouveaux métiers de la Relation Client (digital, computing, télévente, assurances…) et découvrir les outils, process et certifications aux normes internationales.

Teleperformance Tunisie a reçu en janvier dernier la distinction Best Places to Work in Tunisia 2018, référence à l’échelle locale et internationale, avec en prime la Palme du Meilleur Employeur en Tunisie qui lui permet de se positionner en tant qu’employeur de choix et de renforcer sa « marque employeur » auprès de ses 6500 collaborateurs, ses partenaires et prospects sur le marché local.