Températures en hausse à partir de lundi 31 juillet

Une hausse des températures sera enregistrée, à partir de ce lundi 31 juillet, et les maximales seront comprises entre 35 et 39 degrés, dans les régions côtières Ouest et entre 40 et 45 degrés ailleurs avec des coups de Sirocco.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; fort de 40 à 50 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer sera agitée à forte sur le nord et peu agitée sur les autres zones.

Les températures, seront mardi 1er aout stationnaires avec coups de Sirocco et le temps sera peu nuageux sur l’ensemble du pays.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; assez fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord et peu agitée sur les côtes Est.

Une baisse des températures sera enregistrée, les 2 et 3 août, et le temps sera nuageux sur l’ensemble du pays. La mer sera peu agitée et vent du secteur Est faible à modéré.