Transfert du siècle : Neymar au PSG c’est déjà fait

Le feuilleton Neymar a pris fin et la superstar brésilienne du football, Neymar a débarqué vendredi dans la capitale pour épouser - déjà - le slogan de son nouveau club, le Paris SG, qui ne cesse de « rêver plus grand » depuis son rachat par les Qataris.

Neymar, qui portera le numéro 10, habitué aux honneurs depuis ses 18 ans, n'est pas devenu pour rien le joueur le plus cher de l'histoire, arraché à Barcelone contre les 222 millions d'euros de sa clause libératoire.

« Je veux quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi », a précisé le Brésilien, arrivé à Paris « pour l'ambition de ce club, très semblable à la mienne ».

Avec 30 millions d'euros de salaire net annuel selon les estimations, Neymar devient le deuxième joueur le mieux rétribué au monde, derrière les 38 M EUR de Carlos Tevez en Chine, mais désormais devant les deux monstres sacrés Lionel Messi (25 au Barça) et Cristiano Ronaldo (23,6 au Real Madrid).

En versant la somme de 222 millions d'euros correspondant à la clause de cession du joueur, le PSG a déboursé plus du double du précédent montant record, le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United il y a un an pour 105 M EUR (hors bonus).

Le 3e du Ballon d'Or 2015 derrière les intouchables Messi et CR7, considéré depuis quelques années comme un joueur du Top 5 mondial, vient offrir par son aura une exposition sans précédent au Championnat de France en général et au PSG en particulier, notamment sur les marchés asiatiques et latino-américains.

Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a en tout cas réussi un énorme coup, après une saison qui a vu son équipe brutalement tomber de son piédestal, et lui-même risquer d'être sur la sellette: Monaco a brisé sa série de quatre titres de champion consécutif, et le PSG s'est fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des champions par le FC Barcelone et sa fameuse « remontada »(4-0, 1-6), dont l'acteur majeur avait été... Neymar.