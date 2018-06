Très grave : pénurie de produits de première nécessité à l’hôpital Charles Nicolle

Le ministre de la santé Imed Hammami ne cesse de répéter à qui veut l’entendre qu’on n’a pas une pénurie de médicaments et que le stock existant est largement suffisant. Or, la réalité est tout autre. Les hôpitaux souffrent d’un manque flagrant de produits de première nécessité notamment pour les services de chirurgie. A preuve ce témoignage posté par un Assistant hospitalo-universitaire, Yacine Bensafta, du service de chirurgie à l’hôpital harles Nicolle de Tunis. Avec copie du bon de commande à l’appui. Les produits commandés, gants stériles et redons, n’existent pas dans la pharmacie de l’hôpital.

Le service de chirurgie peut-il fonctionner sans ces produits ?