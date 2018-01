Trois tunisiens dans la liste des « terroristes mondiaux »

Dans un communiqué publié jeudi 4 janvier courant, le département d'État américain ( ministère des affaires étrangères) a placé trois ressortissants tunisiens dans sa liste de « terroristes mondiaux » qui sont en lien avec l'attentat du Bardo perpétré le 18 mars 2015.

Il s’agit de Mohammed al-Ghazali, Abukar Ali Adan et Wanas al-Faqih. Ce dernier est aujourd’hui détenu en Tunisie après avoir été livré par les autorités nigériennes en janvier 2017. Selon le communiqué, ces trois personnes sont associées à des membres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), al-Shabaab et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), organisations désignées par les États-Unis en tant qu'organisations terroristes étrangères. Al-Ghazali est un membre senior de l'AQAP qui est impliqué dans la sécurité interne et la formation des membres du groupe. Abukar Ali Adan est le chef adjoint d'Al-Shabaab. Wanas al-Faqih est un collaborateur d'AQMI qui a planifié l'attentat du 18 mars 2015 au Musée du Bardo à Tunis, en Tunisie, qui a fait au moins 20 morts.

Communiqué en anglais :

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/01/276848.htm