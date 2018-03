Troisième édition du Forum Dauphine | Tunis Entreprises

Devenue désormais un rendez-vous annuel très attendu pour les étudiants et les chefs d'entreprises, la 3ème édition du Forum Dauphine |Tunis Entreprises s'est tenu ce mercredi 14 mars 2018 sur le campus de l'université situé à El Omrane en présence des étudiants, des entreprises partenaires et d'u groupe de journalistes. Cette manifestation d'envergure rassemble plus de 500 étudiants (issus des établissements supérieurs de Tunis et environs) venus rencontrer plus de 30 entreprises avec pour objectif ultime: se faire connaître des étudiants, proposer des postes à pourvoir et alimenter leurs CVthèques de profils susceptibles de répondre aux critères et aux valeurs de leurs départements ressources humaines.

Le Forum Dauphine | Tunis Entreprises se veut une occasion pour les étudiants et jeunes diplômés de trouver l'occasion idoine pour multiplier leur chance d'employabilité et s'insérer dans la vie professionnelle. Et ce d'autant plus que tous les secteurs d'activité du tissu entrepreneurial tunisien étaient représentés à cette manifestation. On compte parmi eux: Orange, Assurance Maghrebia, Mazars, Assurance BIAT, Ernest & Young, Astree Assurances, ADV Team, Expensya, Assurance COMAR, KPMG, SOTUBI, Axe Finance, PWC, Magasin Général, Groupe 3E, Vermeg, Banque de Tunisie, Fondation BIAT, IPS, Business & Decision Tunisie, ODDO BHF, LLOYD Assurances, Assurances AMI, SIMPAR, Vivo Energy, Sofrecom, UIB, Gourmandise…

Véritable opportunité pour les étudiants, ce forum permet aussi aux étudiants d'horizons divers de se rencontrer, mais aussi de se confronter, certains pour la première fois, à l’exercice de l’entretien de recrutement et percevoir ainsi la nécessité d’élaborer un CV dès la première année d’études supérieures, mais aussi constituer ainsi un premier réseau de contacts.

A travers ce forum, l'université Dauphine| Tunis a tenu également à accompagner les étudiants dans leur recherche d'emploi ou de stage en leur proposant deux ateliers : l’un sur les techniques de rédaction des CV qui a lieu en amont du forum et un atelier "Marketing de soi" tous deux animés par Faten Ben Aissa, consultante en communication, et enseignante universitaire en techniques de communication et développement personnel.

Cette journée du 14 mars est également l'occasion de faire un focus sur le Master Management des Systèmes d'information qui vise à former des futurs professionnels aux techniques et méthodes de l'audit et du conseil. En cette circonstance, Camille Rosenthal-Sabroux, Professeur de Paris-Dauphine et co-responsable du Master MSI de Paris-Dauphine | Tunis, présentera les atouts du master.

Les témoignages des étudiants du campus viendront compléter ses propos. Dans le cadre de cet accent donné au master, un workshop Transformation digitale de la Relation Clients, sera animé par Amine Trigui, Consulting & Sales Director, Sofrecom.

En définitive, si les éditions du Forum Dauphine | Tunis Entreprises connaissent un tel succès, c'est grâce à l'étroite relation que l’Université Paris-Dauphine I Tunis entretient avec le monde de l’entreprise. Cette synergie se traduit par des partenariats dans le cadre d’initiatives qui mettent en place des cursus adaptés aussi bien au contexte national qu'international. A

savoir l’organisation de conférences autour de thématiques d’actualité, l’encadrement de stagiaires, le parrainage d’étudiants, la contribution à la mise en place de programmes innovants...