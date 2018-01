Troubles nocturnes: le délégué de Minihla et un policier blessés

Le délégué de Mnihla du gouvernorat de l’Ariana Mohamed Hedi Zayari a été blessé, dans la soirée de lundi et mardi, au niveau des pieds par de manifestants. Il était accompagné par le premier délégué de l’Ariana et du délégué de la Cité Ettadhamen. A son tour, un agent de police a été blessé par un jet de pierre d'un manifestant et a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins.

Des renforts des unités commandos de la Garde nationale sont arrivés à la cité Ettadahmen.