Tunaide rend le sourire aux enfants malades

L'association Tunaide, organise le samedi 02 juin 2018, et ce, pour la 5ème année, un Iftar accompagné d’une multitude d’activité, afin de rendre le sourire aux enfants de à l’Hôpital d’Enfants Bechir Hamza Bab Saâdoun.

A travers cette action tant attendue, Tunaide veut offrir aux enfants hospitalisés, loin de leurs familles pendant ce mois saint, un moment de détente et de partage avec leurs parents, les bénévoles et tous les participants, le tout, dans une ambiance familiale et conviviale qui leur fera oublier pour un lapse de temps leur hospitalisation et leur donnera la force de continuer à se battre contre leurs maladies.

Le programme de l'IFTAR "Rendre le Sourire" comprend un diner suivi d’une soirée d'animation variée. Des places sont mises à la disposition des participants au diner et à la soirée, au prix symbolique de 30 Dinars par personne.

Les revenues de cet événement seront allouées à la réalisation d’un projet au profit des enfants hospitalisés.

Au programme :

- Dîner rupture de jeune

- Intervention musicale Groupe Makamat

- Animation pour enfants

- Show d'acrobatie et de cirque

- Intervention musicale des élèves de l’école canadienne de Tunis

- Lâcher de ballon

**Réservations et Infoline :21 140 900

Pour vos dons :

RIB: 08 601 000 192 0060 486 82, BIAT Charguia II

IBAN : TN59 0860 1000 1920 0604 8682

Code Swift : BIATTNTT

Tunaide, plus qu’une cause … une passion !

Page Facebook : TUNAIDE