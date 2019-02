Tunis abrite le première édition du Forum international des métiers du futur

La première édition du Forum international des métiers du Futur : Jobs 2030, se tiendra le 15 mars 2019 à Tunis, sous le thème de la Prospective des métiers et métiers de demain

Pas moins de 500 personnes sont attendues lors de cette première édition qui se veut être le rendez-vous incontournable en Afrique du nord, pour s’informer et débattre autour du monde du travail de demain ! Conférenciers internationaux, représentants de l’état tunisien, représentants des plus importantes Organisations non gouvernementales mondiales, experts en stratégie, DRH et dirigeants d’entreprises partageront leurs visions et recherches avec les participants de JOBS 2030. Au-delà de ce programme, ce forum permettra d’échanger avec les personnes intervenantes ainsi qu’entre professionnels de l’emploi et de l’insertion.

Jobs 2030 est un dispositif d'alerte des institutions publiques au sujet de l'urgence d'anticiper le développement de la robotisation dans les secteurs de l'agriculture, du textile, de la construction, de la mécanique, et des services ; pour éviter la vulnérabilité sociale de plus de 30 % des actifs, qui risquent d'être au chômage en 2025, en l'absence de réformes juridiques et institutionnelles.

Le programme se déroule sur une journée à Tunis, au cours du mois de mars 2019 comme suit :

Au Programme :​

500 Participants professionnels

20 Partenaires / exposants pour présenter les offres et les solutions.

20 conférences plénières de haut niveau pour débattre le sujet de “La Prospective des métiers et métiers de demain”.

20 personnalités politiques & institutionnelles en visites officielles.

Programme de l'Evénement : Vendredi 15 Mars 2019​

08H30 : Accueil et enregistrement | démarrage des expositions

09H00 : Démarrage des Conférences | Inauguration Officielle du Forum

11H30 : Pause-Café Networking pour Les Exposants, Les Conférenciers et Les Partenaires

13H00 : Déjeuner pour les Exposants, Les Conférenciers et les Partenaires

18H00 : Clôture Officielle du Forum