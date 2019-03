Tunis classée 114ème ville où il fait bon vivre au monde

Selon le classement du cabinet américain Mercer des villes offrant la meilleure qualité de vie au monde, la ville de Tunis arrive à la 114ème place sur un total de 231 villes. Elle devance les villes marocaines Rabat (117) et Casablanca( 124). Alors qu’Alger, la première ville algérienne ointe à la 185ème place.

Cette année encore, l’Afrique du Sud est le seul représentant du continent dans le top 100. La ville de Durban, à la 88e place, est ainsi la ville du continent où il fait le plus bon vivre. Cette dernière perd cependant quatre places par rapport à l’année dernière. Cape Town et Johannesburg s’octroient respectivement la 95 et 96e place.

Le cabinet passe au crible 231 villes selon 39 critères, de la criminalité à la gestion des déchets en passant par les transports en commun.

Ce sont les villes européennes qui figurent en tête de ce classement où on retrouve Vienne(Autriche) en tête des localités où il fait bon vivre. Elle est suivie de Zurich (Suisse), Munich (Allemagne, ex-aequo avec Vancouver au Canada et Auckland en Nouvelle-Zélande), Düsseldorf (Allemagne), Francfort (Allemagne), Copenhague (Danemark), Genève (Suisse) et Bâle (Suisse).

En Asie, c’est Singapour qui est la mieux classée pour la qualité de vie, suivie par Tokyo (49e) et quatre autres villes japonaises. Les deux capitales à forte pollution atmosphérique que sont Pékin et New Delhi arrivent respectivement à la 120e et 162e place.

Tout en bas du classement pour la qualité de vie se trouvent des villes situées en Afrique et au Moyen-Orient qui connaissent aussi de graves problèmes de sécurité, ainsi que Port-au-Prince, en Haïti (228e). En dernière position des communes examinées se trouve Bagdad (231e), qui a pourtant « connu une amélioration significative de sa sécurité et des services sanitaires ». Bangui en Centrafrique et Sanaa au Yémen, deux pays déchirés par des conflits internes, occupent respectivement la 230e et la 229e place.

Avec médias