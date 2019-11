Tunisie : 17 plaintes déposées contre Youssef Chahed

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire « Acharaa Al Magharibi » et publiée dans sa livraison de ce mardi 05 novembre 2019, le secrétaire général du mouvement Tahya Tounes, Selim Azzabi a confirmé que 17 plaintes ont été déposées contre Youssef Chahed en sa qualité de chef de gouvernement. « Ce sont des plaintes tout à fait normales » a-t-il expliqué. « Deux ou trois d’entre elles le concernent personnellement. Celui qui entre dans le domaine politique sait d’avance qu’il ne saurait se soustraire à ce genre de problèmes et d’affaires. Et Chahaed sait considère qu’elles n’auront pas de répercussions graves », a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, le secrétaire général de Tahya Touenes n’a pas exclu que son « alter ego » puisse obtenir un portefeuille ministériel dans le prochain gouvernement. Même s’il a affirmé que son parti ne fera pas partie d’un gouvernement présidé par une personnalité nahdhaoui. Comme il n’a pas tari d’éloges à l’égard du nouveau président Kais Saied. « Nous avons eu l’honneur de le rencontrer et nous lui avons présenté notre vision concernant les rapports avec la présidence de la République qui a pour nous une place particulière », a-t-il souligné.

Quant à un éventuel rapprochement avec Qalb Tounes et son président Nabil Karoui, Slim Azzabi a déclaré « en politique tout est possible. Nous avons décidé de réduire la tension et la campagne est déjà derrière nous ».