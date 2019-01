Tunisie : 93 milliards de dinars de dette et un pays au bord de la faillite!

Au cours de son passage huer dans l’émission « Tounes Al Yawm » sur El Hiwar Ettounsi, l’expert en économie et en politique monétaire Ezzeddine Saidane, a encore une fois tiré la sonnette d’alarme face à l’endettement record du pays. Il avancé un chiffre qui fait froid au dos : la dette a, en effet, atteint 93 milliards de dinars fin 2018. Ce qui représente 90% du PIB. Elle a triplé depuis 2010 année au cours de laquelle elle n’était qu’ 31 milliards de dinars seulement.

« La Tunisie a sans doute accumulé certains acquis depuis 2011, mais elle a en aussi détruit bien d’autres », a-t-il dit. Il a expliqué que « les indicateurs économiques et financiers se sont gravement détériorés. Et cette détérioration est le résultat de politiques et de choix qui se sont avérés désastreux. Elle est le résultat d’une gestion irresponsable de la chose publique ».

Cet endettement record, a frappé de plein fouet « l’économie tout entière, les finances publiques, l’état de santé d’un nombre important de nos entreprises et surtout la souveraineté de la Tunisie ». Den plus, a-t-il ajouté, « l’inflation qui a atteint des niveaux sans précédent depuis plus de 30 ans et qui, en devenant structurelle, menace l’ensemble des équilibres économiques et financiers du pays ». Le dinar tunisien qui dégringole de jour en jour face aux principales monnaies étrangères, « résume bien la détérioration de l’ensemble des indicateurs économiques et le processus d’appauvrissement de notre pays ».

Tout cela a impacté le pouvoir d’achat des citoyens et « un état d’appauvrissement général et une forme ou une autre de désespoir ».

Saidane souvent accusé de « noircir le tableau », garde, néanmoins, l’espoir de voie la situation s’améliorer. Il faudrait, selon lui, « revoir nos choix nos politiques et nos méthodes de gestion. Nous pouvons reconstruire notre économie et nos finances. Mais il faut commencer par là où se trouve le blocage, le politique ».