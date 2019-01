Tunisie: Ain Draham inaccessible à cause de la neige

La commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours à Jendouba a décidé, vendredi, de fermer les issues menant à la ville d’Ain Draham et ce par mesure de précaution face aux chutes de neige abondantes dans la région formant des couches épaisses dont la hauteur dépasse 20 cm.

Cette interdiction partielle de la circulation a pour objectif d’éviter que des passagers, des véhicules et des poids-lourd se retrouvent coincés et bloqués par la neige à Ain Draham, a indiqué le gouverneur de Jendouba et président de la commission, affirmant que l’accès n’est pas interdit aux habitants de la région.

Parmi les routes barrées, celles qui mènent aux entrées de la ville par le croisement de Jabbalah (délégation de Tabarka), par le croisement de Fernana-Ain Rahma-Béni Mtir (délégation de Fernana) et par le croisement Tebania (délégation d’Ain Draham).