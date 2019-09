Tunisie: Attention faux sondage relayé par les « sbires d’un candidat » !

Les fake news prolifèrent en quantité et variété, avec notamment de faux résultats de sondages en faveur d’un candidat. Ils sont repris par ses proches et relayés sur les réseaux sociaux. Le dernier relatif à l’élection présidentielle attribué à la société Sigma Conseil a été massivement envoyé à travers WatsApp et Messenger à un grand nombre des utilisateurs de ces deux applications. Le but est d’induire les électeurs en erreur en les appelant au vote utile en faveur de leur candidat.

Le directeur général de Sigma, Hassen Zargouni a réagi en publiant un communiqué pour démentir ce « document qui circule actuellement sur whatsup et sur messenger imitant la charte graphique SIGMA et plaçant des candidats en bonne position d’éligibilité au second tour en tentant de faire croire aux gens que c’est le fruit du travail SIGMA ».

Il s’agit d’un fake ».

« Encore un candidat et ses sbires qui montrent à quel point les procédés pour se faire élire sont vils ! »