Tunisie : attention à la hausse des températures !

L'Institut national de la météorologie (INM) appelle à la vigilance au vu de la hausse continue des températures en ce début de semaine, celles-ci devant dépasser les 38 degrés et seront accompagnées de sirocco dans toutes les régions de la République, atteignant 46 degrés à Tozeur et Kébili.

L'institut a indiqué, sur sa page Facebook, que les masses d'air sahariennes et le vent de secteur Sud augmentent les possibilités d'une plus forte augmentation des températures.

Des nuages orageux se formeront l'après-midi sur les régions Ouest pour englober progressivement et localement l'Est du pays. Ils seront accompagnés de chutes de pluies éparses et de grêle dans des endroits limités.

La mer sera peu agitée à agitée au Nord, la baignade est autorisée tout en privilégiant la prudence en fin de journée pour ce qui est des plages du Nord.