Tunisie : augmentation des tarifs du transport public irrégulier  

Dans une déclaration sur les ondes de Mosaïque FM, ce lundi matin, le vice-président de la chambre nationale des propriétaires de taxis individuels au sein de l'UTICA, Adel Arfa a affirmé qu'un accord sur l'augmentation des tarifs du transport public irréguliers de 8% sera appliquée dès janvier 2020. Les tarifs des auto-écoles seront également bientôt examinés.

Ces accords ont eu lieu lors d'une séance de travail entre les représentants de l'UTICA et le ministère du transport.

Un accord a également été signé pour revoir à la baisse le prix de l'assurance et l'échelonnement des dettes des professionnels auprès de la CNSS, les banques et les sociétés de leasing, ainsi que l'octroi du fonds de commerce aux professionnels du transport irrégulier après la retraite.

Le ministère du transport et l’UTICA ont annoncé dans un communiqué conjoint que les actions protestataires programmées par les professionnels du transport irrégulier à savoir, les taxis individuels et collectifs, louages, véhicules du transport rural et propriétaires des auto-écoles dans toutes les régions du pays sur fond de la récente augmentation des tarifs des hydrocarbures, ont été annulées.

Cette annulation a été décidée suite à l’accord trouvé lors de la session de dialogue d’hier soir, 7 avril 2019 ayant réuni le ministre du transport Hichem Ben Ahmed, le président de l’UTICA, Samir Majoul et le vice-président de la Fédération Nationale du transport, Moez Sellami.