Tunisie : avancées significatives dans les dossiers de l’enseignement secondaire et la fonction publique

Dans un entretien publié ce mercredi 6 février 2019 dans le journal le Maghreb, le ministre des affaires sociales Mohamed Trabbelsi a parlé d’avancées significatives dans les négociations avec l’UGTT à propos des augmentations salariales dans la fonction publique et la crise de l’enseignement secondaire. Une réunion entre le secrétaire général de l'UGTT et une délégation composée des ministres des Finances, de l'Education, des Affaires sociales et du porte-parole du Gouvernement a eu lieu hier mardi afin d'essayer de trouver un accord sur les deux dossiers.