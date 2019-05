Tunisie : bientôt le Neo Nidaa ?

Après la fusion entre Tahya Tounes et Al Moubadara, une autre fusion est en cours entre Mashrou3 Tounes et Nidaa Tounes, faction Hammamet. Les pourparlers entre les dirigeants des deux mouvements ont bien avancé pour reconstituer ce qui est appelé le Nidaa historique. Selon des sources fiables, l’annonce de cette fusion devrait se faire à la fin de la semaine dernière. Mais elle a été reportée dans l’attente du verdict du Tribunal administratif qui va trancher ce mardi 28 mai la question de la légitimité de Nidaa Tounes revendiquée par les deux camps de Hammamet et de Monastir. Au cas où le camp de Soufien Toubal serait débouté, la fusion aboutirait à la création d’un nouveau parti sous le nom du Neo Nidaa.