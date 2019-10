Tunisie: Comment pourrait-on sauver l’élection présidentielle ?

La chambre d’accusation a encore une fois débouté Nabil Karoui, candidat au second tour de l’élection présidentielle, en rejetant la demande de sa libération déposée par le collectif de ses avocats. Cette décision a plombé le processus électoral et pourrait faire entrer le pays dans l’impasse. Et mis la justice face à la volonté populaire. Le candidat a été élu par plus d’un million de citoyens tunisiens qui verraient leurs voix se volatiliser sans aucun respect pour leur citoyenneté. Le parti 9alb Tounes a déjà dénoncé le harcèlement dont fait l’objet son président et annoncé l’internationalisation de l’affaire. On s’attend à ce qu’il dépose un recours auprès du Tribunal administratif pour annuler la décision de l’Isie de fixer la date du second tour pour dimanche 13 courant. De son côté, l’Instance qui a appelé à la libération de Karoui se trouve dans l’embarras.

Que faire alors pour sauver l’élection présidentielle ?

On sait que le président intérimaire Mohamed Ennaceur a juré mordicus de ne pas rester un jour de plus au palais de Carthage et qu’il a tout essayé pour obtenir la libération de Nabil Karoui. Plusieurs scénarios sont possibles dont celui de l’impasse qui entrainerait le pays dans l’incertitude, c’est-à-dire soit le report sine die du second tour soit l’annulation du résultat du second tour. Mais d’autres scénarios sont possibles, quoi que peu probables.