Tunisie: démantèlement d'un réseau internationale de trafic de devises

L'unité de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la direction des enquêtes à L’Aouina, a réussi à démanteler un réseau de trafic de devises entre la Tunisie et l'étranger.

Le suspect principal dans cette affaire a été appréhendé alors qu'il conduisait sa voiture dans la localité du Bardo. Il était en possession de 403 mille dinars et de plusieurs puces de téléphone qu'il utilisait pour prendre contact avec les autres membres du réseau.

Cette affaire est en lien direct avec celle du steward arrêté en possession de 200 mille euros, à l'aéroport Tunis Carthage.

Le Parquet a autorisé l'arrestation du suspect.