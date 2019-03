Tunisie: des mesures pour juguler la violence dans les installations sportives

Une séance de travail commune tenue mardi soir au siège du département de l'Intérieur, groupant le ministre de l'Intérieur, Hicham Fourati, et la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Becheikh, a abouti à un train de mesures pour l'organisation des compétitions sportives, selon un communiqué du département de l'intérieur.

Ces décisions portent sur la fermeture des virages dans toutes les installations sportives, théâtre de fréquents actes de violence et d'incidents, alors que les compétitions sportives se dérouleront à huis clos dans les installations sportives n'ayant pas obtenu d'homologation.

D'autre part l'accès aux stades et aux salles de sport sera interdit aux moins de 18 ans et toutes les rencontres se dérouleront sans la présence des supporters des équipes visiteuses jusqu'à la fin de la saison sportive.

Ces décisions interviennent après la fréquence des actes de violence et des incidents dans diverses installations sportives, ce qui a entraîné des dommages matériels et humains importants, outre la gravité des conséquences de ce phénomène, ajoute la déclaration.

Vingt-sept agents des forces de sécurité ont été blessés lors de violents incidents survenus dernièrement dans les stades jusqu'à samedi 16 mars, a indiqué lundi le ministère de l'intérieur alors que l'effondrement d'un mur derrière la salle de sport Aziz Miled à Kairouan samedi soir due à une bousculade a fait des dizaines de blessés.

Les ministères de l'Intérieur, de la Jeunesse et des Sports ont appelé toutes les parties prenantes dans le domaine du sport "à respecter le principe de saine émulation et l'esprit sportif afin de préserver la sécurité des personnes, des biens publics et privés et le succès de la saison sportive".

La réunion s'est déroulée en présence le secrétaire d'Etat au sport, les présidents des fédérations sportives et de hauts cadres des deux départements, indique-t-on de même source.