Tunisie : Djerba prête pour le pèlerinage de la Ghriba

Les préparatifs pour le pèlerinage de la Ghriba ont pris fin, souligne, dans une déclaration à l’agence TAP, Perez Trabelsi, président du comité de la Ghriba.

Cette fête religieuse juive prévue, les 22 et 23 mai 2019, coïncide cette année et, pour la première fois depuis 32 ans, avec le mois de Ramadan, symbolisant ainsi la tolérance et la cohabitation pacifique qui prévaut sur l’île de Djerba, entre les différentes communautés, ajoute Trabelsi.

Entre 7 mille et 8 mille visiteurs de France, des Etats-Unis d’Amérique, de Russie et d’autres pays sont attendus à ce grand événement, parmi eux des personnalités religieuses ainsi que des journalistes, ce qui évoque pour Khoudir Haniya, responsable de la synagogue, l’année 2010, année de référence du tourisme tunisien.

Une première délégation composée de 44 personnes dont des habitués, est arrivée, mercredi, pour un séjour, à Djerba, jusqu’au 26 mai.

De gros travaux d’entretien et d’embellissement de la synagogue ont été menés, en prévision du pèlerinage de la Ghriba.

Pour la première fois, des écrans géants seront installés, afin de permettre aux visiteurs de suivre les différentes cérémonies et d’éviter la bousculade lors de la procession de la Ghriba.

Toutes les précautions logistiques et sécuritaires sont prises pour assurer la réussite de cette fête qui prévoit, notamment, au programme, un repas d’Iftar, indique le président du comité de la Ghriba.