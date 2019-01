A peine entamée la réunion entre le ministère de l’éducation et la fédération générale de l’enseignement secondaire a été levée faute d’accord. Le secrétaire général Lassaad Yacoubi s’est précipité pour annoncer son échec et appeler les enseignants à boycotter les examens du second trimestre et à la mobilisation le 6 février prochain. « C’est une pure perte de temps » a-t-il déclaré.