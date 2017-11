Tunisie-Egypte( 4-1) le 11 décembre 1977, comme je l'ai vécu

L’équipe nationale de football est à 90 minutes du Mondial de Russie 2018. Elle devra battre ou faire match nul contre son homologue libyenne samedi 11 novembre au stade olympique de Rades. Une rencontre qui parait facile mais à prendre très au sérieux pour éviter toute mauvaise surprise. La qualification n’étant pas encore dans la poche.

Le match contre la Libye a fait revivre en moi de vieux souvenirs qui remontent à 40 ans…La Tunisie devait rencontrer l’Egypte le 11 décembre 1977 au stade olympique d’El Menzah pour un dernier round avant la qualification pour la première fois de son histoire à la coupe du monde qui devait se dérouler en Argentine du 1er au 25 juin 1978.

Nous étions trois inséparables, jeunes étudiants habitant la même chambre au foyer universitaire Ras Tabia. Abdessatar Klai, Hassen Mouelhi et moi-même. On ne ratait aucune rencontre de l’équipe nationale quand elle jouait à Tunis. Dès 10h00 du matin, nous prenions à pied le chemin du stade, avec comme provisions de petits sandwichs achetés en cours de route. Arrivés devant les guichets, nous devions patienter longtemps pour pouvoir acheter des billets en virage à 250 millimes, les étudiants bénéficiaient, alors, d’une remise de 50% sur présentation de la carte d’étudiants.

Bousculades monstres devant les portes d’entrée. Les policiers cavaliers actionnaient les étriers de leurs montures pour disperser la foule. Etant séparés, nous prenions place chacun de son côté, tout en patientant sous une pluie torrentielle. Les minutes s’égrenaient avant que l’arbitre ne donne le coup d’envoi de cette ultime rencontre.

Dès les premières minutes, on sentait que les joueurs tunisiens étaient comme dopés et voulaient composter leur billet pour Rosario en Argentine. A l’aller, les Egyptiens l’avaient emporté par 3 à 2. Les buts ont été marqués par Ben Aziza et Akid. Il fallait vaincre par au moins deux buts d’écart. Le match s’emballa très vite et dès les 15 premières minutes, l’inusable Akid ouvrit le score avant que Temime n’ajoute un deuxième but avant la fin de la première période.

De retour de vestiaires, le coach Abelmagid Chettali opéra deux changements avec l’entrée de Raouf Ben Aziza suivie de celle de Khemaies Labidi. Un coaching gagnant puisque les deux remplaçants ont ajouté deux autres buts. La Tunisie entière était aux anges après cette victoire de 4 buts à 1 remportée avec le cœur et la manière.

La suite, on la connait, une participation plus qu’honorable à la coupe du monde soldée par une victoire contre le Mexique par 3-1, une défaite contre la Pologne par un tout petit but et un nul blanc contre l’Allemagne championne du monde lors de la précédente édition sur ses terres en 1974. La Tunisie s’est classée 8ème sur 16, car à cette époque seuls 16 pays participaient à la coupe du monde dont un seul représentant de l’Afrique.

Samedi 11 novembre, le rêve est permis et l’actuelle génération menée par Nabil Maaloul pourrait nous faire revivre ces moments de joie connus lors de précédentes éditons, 1978 ; 1998, 002 et 2006.

B.O.