Les unités de la Garde nationale et l’armée ont réussi ce samedi 4 avril 2020 à éliminer deux éléments terroristes dans les montagnes de Kasserine et plus précisément à Hassi El Frid.

Il s'agit d'une opération préventive commune effectuée par les unités spéciales de la Garde et l'Armée nationale. L'opération se poursuit et probablement que les terroristes appartiennent au groupe terroriste Katibet Jund Al Khilafa.