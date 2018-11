Tunisie : Grève des taxis individuels le 15 novembre 2018

La chambre syndicale nationale des propriétaires des taxis individuels de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a tenu vendredi, 9 novembre 2018 au siège de l’UTICA une conférence de presse pour présenter aux médias la situation du secteur et les résultats des négociations entamées avec les autorités de tutelles.

Face au refus du dialogue de la part des autorités de tutelles, les responsables syndicaux du secteur ont annoncé le déclenchement d’un mouvement de protestation dans le grand Tunis et dans les gouvernorats de l’intérieur avec l’organisation de rassemblements et d’une grève le 15 novembre 2018 de 9 h à 13h et en l’absence de solution avec l’autorité de tutelle, une deuxième grève sera organisée le vendredi 16 novembre 2018 de 5h00 à 21h00 dans toute la république.

La révision partielle des tarifs qui a été acceptée et mise en vigueur n’est qu’une partie de leurs revendication ont annoncé les représentants syndicaux affirmant notamment que leurs demandes relatives à la visite technique, à la révision du tableau des montants des procès verbaux de contravention, à la révision de la réglementation sur l’utilisation du gaz comme combustible n’ont pas été satisfaites.