Tunisie : Identité d’un de terroristes éliminés à Kasserine

L’un des terroristes éliminés dans l’opération commune menées par l’Armée et la Garde nationale à Hassi El Frid à Kasserine est un des dirigeants du groupe terroriste Jund Al Khilafa. Il s’agit, selon Mosaïque FM, du terroriste Nadhem Dhibi.

Il est né en 1987 et il a participé à plusieurs opérations terroristes qui ont visé des unités sécuritaires et militaires et des bergers à Kasserine et Sidi Bouzid. Il a semé la peur et la panique chez les habitants des zones proches des montagnes en leur dérobant à plusieurs reprises des provisions.

Plusieurs mandats de recherche sont émis contre ce terroriste. Aujourd’hui, le travail de renseignement effectué par l’unité nationale de lutte contre le terrorisme de la Garde nationale et la direction de lutte contre le terrorisme a coordonné l’opération commune réalisée avec l’armée nationale.

Le deuxième terroriste éliminé lors de cette opération est en cours d’identification par les équipes techniques et scientifiques.