Tunisie: Ijaba décide de ne pas remettre les sujets des devoirs

L’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) vient de décider de ne pas remettre les sujets des devoirs de contrôle du second semestre et de la session de juin 2019.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue, lundi à la TAP, Ijaba a appelé, à l’issue de son conseil national tenu, dimanche à Sousse, ses affiliés à ne pas mentionner les noms de leurs universités dans les publications scientifiques et tous les travaux de recherche, et ce, jusqu’à ce que les efforts des universitaires soient reconnus.

Le syndicat a, par ailleurs, mis en garde le ministère et les présidents des universités contre toute mesure “arbitraire”, menaçant de ne pas remettre les notes si jamais l’autorité de tutelle procède à un prélèvement des salaires des enseignants grévistes.

D’autre part, il a mis l’accent sur la nécessité d’instaurer l’équité salariale et d’ouvrir des concours de recrutement en faveur des docteurs sans emplois.